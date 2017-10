A wie Althusmann

Der Name ist nicht neu, soll aber gut zum Kandidaten passen - das dachte sich zumindest die Junge Union in Niedersachsen. „A-Team" heißt das Wahlkommando, mit dem der christdemokratische Nachwuchs den CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann bei der Landtagswahl unterstützt, hier in der Landeshauptstadt Hannover dieser Tage. In Niedersachsen wird am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die vorgezogene Wahl wurde nötig, nachdem die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten im August ins CDU-Lager wechselte und damit die rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Mehrheit im Parlament verlor. Bernd Althusmann, 50 Jahre alt, macht keinen Hehl daraus, dass er mit dem Ergebnis der Bundestagswahl nicht gerade zufrieden war: O-TON SPITZENKANDIDAT DER CDU-NIEDERSACHSEN BERND ALTHUSMANN ZUM EINFLUSS DER BUNDESTAGSWAHL AUF DIE LANDTAGSWAHL "Wir müssen den Themen, die den Menschen wirklich auf den Nägeln brennen, unter den Nägeln brennen, mehr Beachtung schenken. Das sind Themen wie Pflege, wie sieht meine persönliche Zukunft im Alter aus. Das sind Themen wie Integration, wie kann es gelingen, Menschen hier zu integrieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Menschen auch in Deutschland das Gefühl haben, dass sich der Staat ebenso auch um sie kümmert und natürlich auch um diejenigen, die hier herkommen. Also beides in eine vernünftige Balance zu kriegen, das ist sehr, sehr schwierig, dieses Unsicherheitsgefühl bei den Menschen zu überwinden. Und wir müssen uns mit Populisten auseinandersetzen, Links- wie Rechtspopulisten." Innere Sicherheit, Bildung und Landwirtschaft - damit will Althusmann, der auch CDU-Landesvorsitzender ist, bei den Wählern punkten. Bei Vertretern der "Jungen Union" hat er auch da ein Heimspiel: O-TON MITGLIED DER JUNGEN UNION ARTHUR LECHTCHYNER "Er ist der Richtige, weil er besonnen und ideologiefrei Pläne für Niedersachsen schmiedet und an die Zukunft denkt und nicht an irgendwelche Pöstchen. Und absolut ja, er ist der Richtige für uns, und er wird das Ding richtig rocken mit uns gemeinsam." Bernd Althusmann sagte, die CDU wolle wieder stärkste Partei werden und dann mit allen "demokratischen Parteien" reden. Damit wären nur Linke und AfD ausgeschlossen aus den Machtoptionen der Christdemokraten.