Abgeordneter ehrt Notorious B.I.G.

Der US-Abgeordnete Hakeem Jeffries, der im US-Repräsentantenhaus den Bundesstaat New York vertritt, ehrte am Donnerstagabend Notorious B.I.G. an seinem 20. Todestag. Das waren die Worte vom großartigen Notorious B.I.G., Biggie Smalls, Frank White, der König von New York. Er starb heute vor 20 Jahren, in einer Tragödie, die in Los Angeles stattfand. Aber seine Worte leben für immer. Ich genieße das Privileg den Bezirk zu repräsentieren, in dem Biggie Smalls aufwuchs. Wir wissen, er bewegte sich vom Negativen ins Positive. Und trat als einer der wichtigsten HipHop-Stars der Welt hervor. Die Lebensgeschichte seines sozialen Aufstiegs ist die klassische Verkörperung des American Dream. Biggie Smalls ist von uns gegangen, doch er wird niemals vergessen werden. Ruhe in Frieden Notorious BIG, "wo Brooklyn haust"