So viel steht nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern fest: die AfD wird als zweitstärkste Partei in den Landtag im Schweriner Schloss einziehen. Die Partei bekam am Sonntag aus dem Stand 20,8 Prozent der Stimmen. Nach einer Auswertung der Forschungsgruppe Wahlen konnten die Rechtspopulisten vor allem Nichtwähler mobilisieren. Mit dieser Entwicklung lasse sich auch die höhere Wahlbeteiligung erklären, hieß es. Warum die Partei so erfolgreich war. Dazu gab es in Schwerin am Tag danach geteilte Meinungen: "Ich habe mich schon sehr erschreckt über die 20, 21 Prozent der AfD, was aber nicht überraschend kam. Man hat es so ein bisschen kommen sehen. Ich glaube das Problem ist, dass die Leute einfach Angst haben, Angst um ihre Existenz letztendlich." "Ich bin, über die gestrige Wahl bin ich enttäuscht. Also ich habe, verstehe nicht, dass so viele Bürger auf einfache Parolen blind vertrauen." "Na ja, das haben wir der Kanzlerin zuzuschreiben. Mit ihrer Auslandspolitik, die ganze Flüchtlingspolitik und ihre Rumeierei. Da ist klar, dass dann die Wähler abwandern." In Berlin feierte unterdessen die AfD-Parteispitze den Wahlerfolg vom Wochenende. Gratulationen für den AfD-Spitzenkandidaten Leif-Erik Holm. Und eine Kampfansage an die CDU und Bundeskanzlerin Angela Merkel von der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry: "Das ist für die CDU natürlich um so bitterer - und die haben das auch ehrlich zugegeben - weil Mecklenburg-Vorpommern ja Merkels Stammland ist. Wir werden weiter daran arbeiten, dass sie dieses Stammland verliert." Petrys Co-Vorsitzender Jörg Meuthen ging sogar noch einen Schritt weiter. "Wir wollen langfristig in diesem Land regieren. Und diesen Weg gehen wir beharrlich, unbeirrbar und Schritt für Schritt immer weiter, bis es soweit sein wird." Kurzfristig will die AfD aber erst einmal bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin überzeugen. Die Umfragen machen der Partei Mut.