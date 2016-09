Auf der Berliner Politbühne ist Georg Pazderski ein neues Gesicht. Und doch hat der AfD-Spitzenkandidat bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus Chancen, aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis für seine Partei zu erreichen. Die Rechtspopulisten liegen in Umfragen bei bis zu 15 Prozent. Die Erfolge der AfD bei früheren Landtagswahlen möchte Pazderski auch in Berlin wiederholen. Das Rezept dafür: Furcht - vor allem vor muslimischen Migranten schüren und die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin angreifen. "Und wer mir jetzt sagt, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Islam und zwischen Terrorismus, der verschließt die Augen. Natürlich gibt es einen Zusammenhang. Die Gründe muss man natürlich erforschen und die Gründe liegen eigentlich auf der Hand, warum das so ist, weil der Islam in Teilen auch eine extremistische Religion ist." Bundespolitiker haben immer wieder betont, dass die überwältigende Mehrheit der Muslime in Deutschland Hass und Gewalt im Namen des Islam ablehnt. Mit dem Ansatz Prävention durch Integration kann Pazderski aber nichts anfangen. "Warum sollten wir Flüchtlinge integrieren? Flüchtlinge müssen vorbereitet werden, dass sie zurück in ihr Heimatland gehen können und dieses Heimatland dann, wenn der Kriegszustand zu Ende ist, wieder aufbauen können. Flüchtlinge haben auch nur ein temporäres Aufenthaltsrecht." Positionen, die im Zuge der jüngsten AfD-Wahlerfolge im Politbetrieb aufmerksam beobachtet werden. Dass auch die anderen Parteien zunehmend das Thema Sicherheit in den Blick nehmen, wertet Pazderski als Erfolg der AfD. Vor allem mit der CDU kann er sich eine Zusammenarbeit in Berlin gut vorstellen. Noch lieber wäre es ihm aber, wenn die Berliner AfD den Triumph von Mecklenburg-Vorpommern wiederholen und an der CDU vorbei ziehen könnte. "Und wer jetzt eine Uhr anhat, kann jetzt mal an der Uhr hören, hören Sie es ticken? Die Zeit läuft bis zur Wahl, bis dort hin ist es nicht mehr lang. Und ich garantiere Ihnen, am 18. Abends werden die blauen Balken werden hochgehen. Und wir werden lange Gesichter sehen, und wir werden erleben, dass die AfD zweitstärkste Partei wird." Darauf hofft auch dieser AfD-Unterstützer bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin-Zehlendorf. "Ich möchte, dass wir auch noch in zehn, in 50, in 100 Jahren in Deutschland zur Mehrheit als Deutsche leben, dass deutsche Kultur gelebt wird, dass die deutsche Sprache gesprochen wird. Und auch deswegen engagiere ich mich in der AfD." Genau solche Töne werden von Gegnern der AfD kritisiert. Sie werfen den Rechtspopulisten Rassismus und Angstmacherei vor. Manche Bürger hoffen, dass Berlin eben doch nicht wie Mecklenburg-Vorpommern ist. "Es ist überhaupt nicht die Partei, die ich hier haben möchte, mit ihren sehr platten Ansichten. Ich hoffe, dass es nicht so viele Prozente werden." "Es ist vermutlich zu erwarten, leider, aber ich hoffe, dass der Trend in Berlin ein bisschen umgekehrt wird. Ich hoffe, dass wir noch etwas reißen können." Ein vorübergehendes Phänomen ist die AfD aber vermutlich nicht. Die erst drei Jahre alte Partei entwickelt sich laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zu einer bleibenden politischen Größe in Deutschland. Demnach gelingt es ihr immer besser, vor allem frühere Nichtwähler und Wähler rechtsextremer Parteien an sich zu binden.