Ai Weiwei: Rund 300 Kunstwerke in New York verteilt

In New York kann man seit kurzem rund 300 Objekte des weltbekannten Künstlers Ai Weiwei im öffentlichen Raum der Stadt bestaunen. Sie sind Teil einer Ausstellung, die sich über mehrere Orte der kosmopoliten Metropole erstreckt und den Titel "Good Fences Make Good Neighbors" trägt - also übersetzt: Gute Zäune sorgen für gute Nachbarn. Am Dienstag war der Künstler Ai Weiwei, der in 80er Jahren selbst Bürger der Millionenstadt am Hudson River gewesen ist, vor Ort und erläuterte seine Gedanken zu seinen Werken: "New York ist toll, weil New York so durchmischt ist. Es gibt Menschen von überall und sie sind voll Leidenschaft und bringen Talente auf allen Ebenen mit und Energie. Sie tragen so dazu bei, die Stadt so großartig zu machen. Daher ist es ein Privileg, in dieser Stadt eine Ausstellung zu haben." Natürlich sind seine Werke auch politisch zu verstehen. Das Objekt mit dem Titel "The Guilded Cage" ist nur wenige Blocks vom Trump Tower entfernt installiert worden. Hier der Künstler mit weiteren Details: "Die Kunstwerke sind für die Einwohner dieser Stadt gemacht: Und, wenn er Bürger dieser Stadt ist, ist natürlich auch Präsident Trump willkommen, seinen Spaß zu haben mit diese Skulpturen. Und ich habe diese hier ja aus Gold gemacht, um ihm zu gefallen." Ai Weiwei hofft, die Menschen zum Nachdenke über die aktuelle Weltlage und speziell auch die amerikanische Politik anzuregen. Hier die ersten Eindrücke von Betrachtern seiner Werke: "Ich bin nicht ganz sicher, was diese Kunstwerke für Migranten bedeuten. Aber der Standort ist gut gewählt, weil sich offensichtlich, die von Donald Trump gewählte politische Richtung, gegen die Einwanderung in die USA wendet. Aber es gibt auch viele andere Länder, die zurzeit einen ähnlichen Weg wählen." "Die 300 Exponate in New York werden, glaube ich, vielen Touristen gefallen und sie werden sie in der Stadt suchen und so ganz Manhattan sehen. Echt eine gute Idee." Die Ausstellung beginnt offiziell am 12. Oktober und soll am 11. Februar 2018 enden.