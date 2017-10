Akhanli wieder in Deutschland

Der türkischstämmige deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli ist wieder in Deutschland angekommen. Akhanli war im Urlaub in Spanien wegen eines türkischen Fahndungsgesuchs festgenommen worden. Vergangene Woche entschied sich die Spanische Regierung, den Deutschen nicht an die Behörden in Ankara auszuliefern und machte damit den Weg für Akhanlis Rückkehr nach Deutschland frei. "Ich bin mit einer sehr fröhlichen Stimmung nach Deutschland gekommen. Ich habe mein Buch beendet dort. Das war sozusagen ein Manifest von mir gegenüber der türkischen Regierung. Mit dieser willkürlichen Verfolgung können sie mich nicht kaputt schlagen. Das ist vorbei." Akhanli nahm auch Bezug auf den Vorfall am Donnerstag bei seiner Ankunft am Flughafen Düsseldorf. Ein Unbekannter hatte ihn auf türkisch als Landesverräter beschimpft und bedroht. "Der gestrige Fall in Düsseldorf, dass jemand mich öffentlich vor der Presse bedroht hat. Darüber, dass ich dabei meine Nerven verloren habe, tut mir Leid - für diesen Nervenzusammenbruch. Normalerweise bin ich bereit, mit allen Menschen zu reden. Ich rede auch mit den Nationalisten, die mich in der Seele vielleicht schon töten wollen. Trotzdem bin ich bereit, mit ihnen zu reden." Die Festnahme Akhanlis hatte in Deutschland Empörung ausgelöst. In seinen Werken setzt sich der Schriftsteller unter anderem für das Gedenken und die Aufarbeitung des Völkermords an den Armeniern im Osmanischen Reich ein.