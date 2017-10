Aktien von Batteriefirma Voltabox legen bei Börsendebüt zu

Die Aktien des Batteriesystem-Anbieters Voltabox haben zum Start an der Frankfurter Börse deutlich zugelegt. Der erste Kurs wurde am Freitag mit 30,00 Euro festgestellt, das war ein Viertel über dem Ausgabepreis von 24 Euro. Voltabox hatte die Preisspanne voll ausgereizt, nach Unternehmensangaben wurden zum Platzierungspreis zehn Mal mehr Aktien nachgefragt als angeboten wurden. Voltabox-Vorstandschef Jürgen Pampel: "Also, ich muss sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden. Das ist ein überwältigendes Erlebnis, was wir hier heute gerade gesehen haben. Voltabox ist an der Börse. Voltabox ist Elektromobilität, und Elektromobilität gehört die Zukunft." Die 2011 gegründete Voltabox stellt für elektrisch betriebene Busse, Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge Batteriesysteme her. An den Produktionsstandorten in Deutschland und den USA beschäftigt das Unternehmen rund 90 Mitarbeiter. "Wir werden sicherlich organisch wachsen weiterhin, aber eben auch ganz klar Zukäufe uns entsprechend größer positionieren wollen und da haben wir einiges im Blick. Wir führen kontinuierlich Gespräche, mehr kann ich und möchte ich an dieser Stelle nicht dazu sagen." Der Börsengang brachte insgesamt 152 Millionen Euro ein, knapp 140 Millionen davon fließen Voltabox selbst zu. Das Geld will das Unternehmen in den Ausbau des Geschäfts und für die Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens verwenden. Abgesehen davon, verlief das Handelsgeschehen in Frankfurt zum Wochenende eher ruhig. Nach seinem Gipfelsturm auf die 13.000er-Marke gönnte sich der Dax am Freitag erst einmal eine Verschnaufpause.