Almabtrieb am Königssee

Mit einer farbenprächtigen Prozession haben die Bauern am bayerischen Königssee am Samstag die Rückkehr ihres Viehs von den Almen gefeiert. Zum traditionellen Almabtrieb werden die Kühe nicht nur mit Blumen und Kränzen geschmückt, sondern reisen vorher per Floß in Richtung heimatlicher Stall. Auch der Bauer Stefan Resch hatte den Sommer über Milchkühe auf den Almen. Doch nun sei der richtige Moment das Vieh wieder zurück ins Tal zu holen. Stefan Resch am Samstag am Königssee mit weiteren Details: "Erst mal ist daheim das Feld und die Nahrung zuwenig, darum hat man die Almen gehabt. Und die haben natürlich das schönste Leben, wenn die im Sommer auf der Alm sein dürfen. So wie sie sich im Frühjahr freuen reinzukommen, so freuen sie sich jetzt heimzugehen. Die Sonne wird immer knapper und es ist auch nix mehr zu fressen da und daheim haben wir noch die üppigen Felder und den Sonnenschein den ganzen Tag." Da es für die Herde keinen Landweg zurück ins Dorf gibt, müssen die Tiere per Boot zurückgebracht werden. Dabei kommen Lastkähne mit einem ebenen Boden zum Einsatz, den sogenannten Landauern. Für die älteren Kühe laut Bauer Resch kein Problem. Und im Laufe der Jahre hat sich einiges geändert. "Früher hat man die Viecher noch gerudert, ganz früher wie es noch keine Motorboote gegeben hat. Ganz früher haben sie sie auch reingetrieben. Da war so ein Viehtriebsteig rein. Das hat sich alles gedreht und geändert. Ich mach das seit zwanzig Jahren und ich hoffe, dass es weitergeht. Aber die Almwirtschaft ist bei uns schon immer Tradition gewesen, im ganzen Berchtesgadener Land und überall." Geschmückt werden die Tiere traditionsgemäß erst dann, wenn sie den Bootstrip hinter sich und wieder festen Boden unter den Füßen haben. Generell gilt, wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, dann finden von Anfang bis Mitte Oktober im Bergland zahlreiche Almabtriebe statt. Doch einer der ganz besonderen ist und bleibt der über den Königssee.