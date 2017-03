Amoklauf in französischer Schule

Bei einem Amoklauf an einer Schule in der südfranzösischen Stadt Grasse sind am Donnerstag Polizeikreisen zufolge mindestens drei Personen verletzt worden. Ein 17-jähriger Schüler sei festgenommen worden, er sei einem Gewehr, Pistolen und Granaten bewaffnet gewesen, sagte ein Polizeivertreter. Ein weiterer Täter sei wahrscheinlich auf der Flucht. Die Stadtverwaltung erklärte, in den Vorfall seien zwei Schüler verwickelt, es handele sich nicht um einen Terrorangriff. Die Regierung hatte zunächst per Smartphone-App eine Terrorwarnung ausgegeben. Die Notdienste riefen Anwohner per Twitter auf, im Haus zu bleiben.