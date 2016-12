Drei Tage nach dem verheerenden Anschlag auf dem Breitscheidplatz hat sich die tunesische Familie des Verdächtigen Anis Amri geäußert. Zwei seiner Brüder sagten am Donnerstag, sie seien geschockt. Sie könnten aber nicht glauben, dass ihr Bruder in den Anschlag verwickelt sei. O-TON WALID AMRI, BRUDER DES VERDÄCHTIGEN: "Wir sind schockiert, wir hätten nicht gedacht, dass unser Bruder einmal in so eine Lage gerät. Entschuldigung." O-TON ABDELKADER AMRI, BRUDER DES VERDÄCHTIGEN: "Ich weiß nicht, ob er mich hört, aber ich möchte meinem Bruder sagen, dass er sich stellen soll. Für unsere Familie, wir wären sehr erleichtert. Wenn er das, was ihm vorgeworfen wird, wirklich getan hat, dann wird er bestraft werden und unsere Familie ist entehrt. Aber ich bin mir sicher, dass mein Bruder unschuldig ist. Ich weiß doch warum er von zuhause weggegangen ist. Er ging aus wirtschaftlichen Gründen, um zu arbeiten und der Familie zu helfen. Nicht um Anschläge zu begehen. So etwas machen wir nicht." Walid Amri sagte weiter, sein Bruder habe Tunesien nach der Revolution verlassen und sei nach Italien gereist. Dort sei er in eine Schlägerei geraten und hätte seine Bleibe in Brand gesteckt. Anis habe deswegen dreieinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. Anschließend sei er über die Schweiz nach Deutschland eingereist. Als er Tunesien verlassen habe, sei er ein normaler Mensch gewesen, sagte Walid Amri. Er habe Alkohol getrunken und nicht gebetet. Möglicherweise habe er sich im Gefängnis verändert. Der Tatverdächtige des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat nach Medienberichten die Anschläge bereits vor Monaten geplant. "Spiegel" und "Focus" berichteten am Donnerstag übereinstimmend, entsprechende Absichten habe der Tunesier im Umfeld des salafistischen Hasspredigers Abu Walaa geäußert. Walaa sitzt mittlerweile in Haft. Anfang November hatte die Bundesanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen fünf mutmaßliche Anwerber der Extremistenmiliz IS verhaften lassen.