HINWEIS: DIESER BERICHT ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON FRAUKE KÖHLE, SPRECHERIN BUNDESANWALTSCHAFT "Wir haben gestern aufgrund eines Beschlusses des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofes die Unterkunft einer Kontaktperson von Anis Amri in einem Flüchtlingsheim in Berlin durchsucht. Bei dieser Kontaktperson handelt es sich um einen 26-jährigen Tunesier. Wir ermitteln gegen ihn wegen des Verdachts der Beteiligung an dem Anschlagsgeschehen. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen kannten dieser Beschuldigte und Anis Amri sich seit ungefähr Ende 2015. Wir haben im Rahmen unserer Ermittlungen rekonstruiert, dass sich die beiden am Vorabend des Anschlagstages in einem Restaurant in Berlin-Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen, getroffen haben, miteinander gegessen haben und sich dabei sehr intensiv unterhalten haben. Daraus ergab sich für uns der Verdacht, dass der Beschuldigte, der 26-jährige Tunesier, möglicherweise in die Tat eingebunden gewesen sein könnte. Aber zumindest von dem Anschlag, von dem Anschlagsvorhaben von Anis Amri gewusst haben könnte. Beamte des Bundeskriminalamtes haben daher gestern die Unterkunft des Beschuldigten in einem Flüchtlingsheim in der Mozartstraße in Berlin durchsucht. Dort wurden unter anderem Kommunikationsmittel sichergestellt, die jetzt gegenwärtig ausgewertet werden. Insgesamt mussten wir aber zu dem Ergebnis kommen, dass unsere Verdachtsmomente nicht ausreichen, um gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl zu beantragen. Er ist aber gleichwohl Gesternabend noch vorläufig festgenommen worden und zwar in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Berlin. Er ist dort in Berlin heute auch dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der den Vollzug von Untersuchungshaft angeordnet hat."