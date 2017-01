In diesem Containerdorf in Berlin hatte die Bundesanwaltschaft am Dienstag die Wohnungen von zwei Kontaktpersonen des Berlin-Attentäters Anis Amri durchsuchen lassen. Die beiden Männer hatten nach Angaben der Ermittler vor dem Attentat Kontakt mit Amri. Es gebe aber keine Beweise, dass ein in Berlin festgenommener 26-jähriger Tunesier in die Pläne des Attentäters eingeweiht war, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft Frauke Köhler am Mittwoch in Karlsruhe. Die Verdachtsmomente reichten nicht aus, um einen Haftbefehl zu beantragen. Der am Dienstag festgenommene Mann sei aber wegen eines anderen Verfahrens weiter in Gewahrsam der Polizei. Ein anderer Mann, der mit Amri zusammengewohnt habe, werde als Zeuge befragt: "Aufgrund dieses Kennverhältnis ist diese Kontaktperson, dieser Zeuge für uns natürlich in diesem Ermittlungsverfahren von Interesse, weil wir natürlich bestrebt sind, so viel wie möglich über Anis Amri zu erfahren. Insbesondere, was sein Vortatverhalten angeht aber auch sein Verhalten nach dem Tatgeschehen." Die Ermittler gehen davon aus, dass Amri unmittelbar nach seinem Anschlag von einer Überwachungskamera am Berliner Bahnhof Zoo gefilmt wurde. "Die Bilder, die wir einsehen konnten, legen nahe, das Amri wusste, dass er sich bewusst war, dass er aufgezeichnet wird von dieser Videokamera. Er wendet sich der Kamera zu und zeigt in die Kamera den sogenannten - und ich hoffe, das spreche ich jetzt einigermaßen richtig aus - Tauhid-Finger. Das ist ein erhobener Zeigefinger." Amri war am Abend des 19. Dezember mit einem Lkw in den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren und hatte zwölf Menschen getötet. Köhler bestätigte, dass der getötete Lkw-Fahrer mit Amris Waffe erschossen wurde. Es sei die gleiche Waffe gewesen, die bei Amri in Italien gefunden wurde. Er war am 23. Dezember bei einem Schusswechsel mit Polizisten in Mailand auf der Flucht erschossen worden.