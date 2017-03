Anschlag auf Internationalen Währungsfonds in Paris

Im Pariser Büro des Internationalen Währungsfonds ist am Donnerstag ein Umschlag explodiert. Dabei wurde nach Angaben aus Polizeikreisen eine Person leicht verletzt, die Sicherheitskräfte riegelten die Büros des IWF und der Weltbank weiträumig ab. IWF-Chefin Christine Lagarde sprach von einem feigen Gewaltakt, der IWF sei entschlossen seine Arbeit fortzusetzen. Am Bundesfinanzministerium in Berlin war am Mittwoch ein Paket mit Sprengstoff abgefangen worden. Zu dem Anschlagsversuch bekannte sich die griechische Extremistengruppe "Verschwörung der Feuerzellen". Unklar ist, ob zwischen beiden Ereignissen ein Zusammenhang besteht.