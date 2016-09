Nach dem Anschlag von New York vom Wochenende hat die Polizei in Linden in New Jersey einen Verdächtigen festgenommen. Der 28-jährige Mann afghanischer Herkunft aus New Jersey war zuvor per Fahnungsaufruf gesucht worden. Kurz nach dessen Veröffentlichung lieferte er sich am Montag einen Schusswechsel mit Einsatzkräften der Polizei. Das hat der Bürgermeister der Stadt Elizabeth, Chris Bollwage, mitgeteilt. Zwei Beamte seien dabei getroffen worden - der eine an der Hand, der andere in seine kugelsichere Weste. Der Gesuchte sei ebenfalls durch eine Kugel verletzt und dann im Krankenwagen abtransportiert worden. In New York waren am Samstag bei einer Explosion 29 Menschen verletzt worden. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben mittlerweile von einem terroristischen Anschlag aus. Im benachbarten New Jersey entdeckte die Polizei am Montag bis zu fünf Sprengsätze in einem Rücksack in einem Mülleimer. Einer davon detonierte während einer Untersuchung. Ein Vertreter des US-Heimatschutzes sagte, zwischen Sprengsätzen in New York und New Jersey gebe es eine Verbindung.