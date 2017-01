Bei einem Bombenanschlag in der syrischen Küstenstadt Dschabla sind nach offiziellen Angaben am Donnerstag mindestens zehn Menschen getötet worden. Etwa 30 Menschen mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. O-TON SAMEERA YOUSEF, VERLETZTE: "Wir kamen gerade vom Gemüsemarkt. Ich hatte Gemüse gekauft, zusammen mit meiner Tochter. Und als wir gingen und unsere Einkäufe trugen, explodierte ein weißes Auto." Die Explosion der Autobombe ereignete sich in einem belebten Geschäftsviertel. Dschabla liegt in der Povinz Latakia, dem Kerngebiet der alewitischen Bevölkerungsgruppe, zu der auch Präsident Baschar al-Assad gehört. Auch zwei Stützpunkte der russischen Armee befinden sich in Latakia. Im Mai wurden bei einem Anschlag in der Küstenstadt Tartus mindestens 150 Menschen getötet. Damals bekannte sich die Extremistenmiliz IS zu der Tat. Die sunnitischen Extremisten sehen in den Alewiten Ketzer.