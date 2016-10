Die Anwälte von Salah Abdeslam, dem mutmaßlichen Attentäter von Paris, wollen ihren Mandanten nicht länger verteidigen. Frank Berton und Sven Mary begründeten dies mit dem Schweigen des einzigen bekannten Attentäters, der den Anschlag Mitte November überlebt hatte. "Wir sind überzeugt, und er hat es uns auch so gesagt, dass er nicht reden wird und von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen wird", sagte Berton in einem Interview mit dem Fernsehsender BFM in Brüssel. "Was können wir da tun? Ich habe von Anfang an gesagt, wenn der Mandant schweigt, legen wir seine Verteidigung nieder." Berton sagte zudem, Abdeslam werde verrückt durch die permanente Video-Überwachung in seiner Hochsicherheitszelle. "Wenn ein Aufseher alles, was man tut, 24 Stunden am Tag mit einer Infrarot-Kamera verfolgt, dreht man durch. Das ist aber die Folge einer politischen Entscheidung, das haben nicht die Richter entschieden." Dabei seien sie davon überzeugt gewesen, dass Abdeslam aussagen werde. Der Druck habe ihn aber zerstört. "Man hat erreicht, dass Saleh Abdeslam in Schweigen gefallen ist", sagt Sven Mary. "Aber die wahren Leidtragenden sind die Opfer der Anschläge und ihre Hinterbliebenen, denn sie haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren und zu versuchen, dass Unfassbare zu verstehen." Bei den Anschlägen am 13. November in Paris waren 130 Menschen getötet worden. Auch die meisten Attentäter kamen ums Leben. Abdeslam wurde im März in Brüssel festgenommen. Wann der Prozess gegen ihn beginnen soll, ist noch unklar.