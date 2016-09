Weltweit ist Apple neues iPhone7 an den Verkaufsstart gegangen, ob in China, Japan, Australien oder auch in Deutschland, vor den Applestores warteten wieder Fans darauf als erste das neue Gerät zu kaufen und in Händen zu halten. So lange Schlangen wie in den vergangenen Jahren bildeten sich nicht, das lag auch am neuen Vorverkaufssystem. Dennoch freuten sich die Käufer über das neue Smartphone aus dem Hause Apple. "Vor allem die Kamera ist eigentlich wichtig für mich selber, weil ich das iPhone nicht nur zum telefonieren, sondern auch zum fotografieren nehme, und dann eben, dass es noch mal schneller geworden ist. Ansonsten gibt es ja nicht so viele Neuerungen, außer, dass ich mein voriges iPhone vor zwei Monaten in Wasser geschmissen habe, es war nicht wasserdicht, aber das ist ja jetzt wasserdicht, das kann mir jetzt nicht mehr passieren." Der US-Konzern hatte sein neues Modell Anfang September in San Francisco vorgestellt. Neuerungen sind unter anderem ein schnellerer Chip, ein wasserfestes Design, kabellose Kopfhörer und im iPhone7plus eine Kamera mit zwei Linsen. Das neue iPhone7 Plus ist allerdings nach Angaben des Konzerns bereits weltweit ausverkauft. Die erste Produktionsreihe des größeren der zwei neuen iPhone-Modelle sei gegenwärtig in keiner Farbe mehr verfügbar, teilte der US-Technologiekonzern am Mittwoch mit. Zudem sei das kleinere iPhone7 in der neuen Variante Diamantschwarz vorerst nicht mehr lieferbar. Das Unternehmen arbeite daran, den Engpass zu beseitigen, erklärte eine Sprecherin. Während Apple also mit seinem neuen Produkt punktet, macht Konkurrent Samsung negative Schlagzeilen. Der Smartphone-Weltmarktführer hat am Donnerstag gemeinsam mit der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC offiziell den Rückruf von einer Million seiner Premium-Mobiltelefone Galaxy Note 7 gestartet. Vor der Inbetriebnahme des Flaggschiff-Produkts des südkoreanischen Herstellers wird wegen der Brandgefahr fehlerhafter Akkus weltweit gewarnt. Samsung bot US-Kunden an, das Modell gegen ein anderes Gerät des Herstellers zu tauschen.