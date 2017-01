Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat 2016 das beste Jahr seit einem Vierteljahrhundert erlebt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Jahresdurchschnitt erstmals seit 1991 unter die Marke von 2,7 Millionen. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, stellte die Zahlen am Dienstag in Nürnberg vor. O-Ton: "Die sozialpflichtige Beschäftigung ist vor allem im ersten Halbjahr 2016 weiter gestiegen, und die Nachfrage der Betriebe nach Beschäftigten hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals kräftig erhöht. Damit ist der Arbeitsmarkt eine wesentliche Stütze der Konjunktur." Auch zum Jahresausklang lief es auf dem Arbeitsmarkt besser als für diese Jahreszeit üblich. Im Dezember stieg die registrierte Arbeitslosenzahl zwar um 36.000 auf knapp 2,6 Millionen, und die Arbeitslosenquote legte auf 5,1 Prozent zu. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen ging die Arbeitslosenzahl aber um 17.000 zurück. Mit Blick auf das angebrochene Jahr sagte Weise, nach der guten Entwicklung 2016 drehten sich die Bemühungen in den kommenden Monaten auch darum, dieses Gute zu halten. O-Ton: "Insofern ist die Erwartung 2017, dass die Arbeitslosigkeit nicht steigt, dass die Beschäftigung immer noch leicht steigen kann. Und das wäre, gemessen an dem Umfeld in der EU, in der Welt, eine gute Position von Deutschland." Die Bundesagentur schloss das Jahr mit einem Überschuss von 5,4 Milliarden Euro ab. Ihre Rücklagen stiegen damit laut Weise auf 11,4 Milliarden Euro. Dieser lehnte Forderungen nach einer Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung ab und ist damit auf einer Linie mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles.