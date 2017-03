Archäologen finden Riesen-Statue in Wohnviertel

Das kann in Ägypten schon mal passieren: In einem Wohngebiet in Kairo sind Archäologen vor kurzem auf eine acht Meter hohe Statue gestoßen. Experten sprechen von einem der wichtigsten Funde dieser Art - wenn es sich, wie vermutet, um Ramses II. handelt. Im Stadtteil Matarija lag vor mehr als 3000 Jahren die Pharaonenhauptstadt Heliopolis. Am Mittwoch nun, haben Archäologen aus Ägypten und Deutschland die Statue für den Transport in das Ägyptische Museum von Kairo vorbereitet. Als erstes war der Kopf dran, erklärt der Leiter der Abteilung Altägypten im Ministerium für Altertümer, Mahmoud Afify. HEAD OF ANCIENT EGYPTIAN ANTIQUITIES AT THE ANTIQUITIES MINISTRY, MAHMOUD AFIFY, SAYING: "Wir haben mit dem Verladen der einzelnen Blöcke der Statue begonnen. Wir glauben, dass sie Ramses II. darstellt, müssen das aber noch verifizieren, wenn wir die Inschriften auf der Rückseite lesen können. Der eigentliche Transport zum Museum am Tahrirplatz wird erst nach Mitternacht stattfinden." Sollte es sich bei der Statue um Pharao Ramses II. handeln, könnte sie bald den Eingang des Museums schmücken.