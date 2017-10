Atomium erstrahlt in neuem Glanz

Das Atomium in Brüssel hat eine Abreibung bekommen - und zwar im ganz wörtlichen Sinne. Denn um die Kugeln des Wahrzeichens wieder auf Hochglanz zu bringen, machte sich am Mittwoch eine Reinigungskolonne an die Arbeit. Keine leichte Aufgabe: Das Atomium ist über 100 Meter hoch und jede der neun Kugeln hat einen Durchmesser von 18 Metern. Trotzdem freuen sich die Reinigungskräfte auf die jährliche Arbeit: O-TON OLIVIER DELECOSSE, VORARBEITER DER REINIGUNGSKRÄFTE: "Das Atomium zu reinigen ist immer sehr interessant für uns. Jeder für uns ist stolz auf diese Arbeit, denn es ist das Symbol Belgiens. Es ist das berühmteste Gebäude in Belgien, darauf sind wir ziemlich stolz. Jedes Jahr wollen wir Teil des Reinigungsteams und viele Kletterer würden gerne herkommen und diese Arbeit machen. " Das belgische Wahrzeichen feiert im nächsten Jahr ein rundes Jubiläum. Es wurde 1958 zur Weltausstellung in Brüssel gebaut, nach einem Entwurf des Ingenieurs André Waterkeyn. Das Atomium stellt einen Eisen-Kristall in 165-milliardenfacher Vergrößerung dar. Es soll die friedliche Nutzung der Kernenergie symbolisieren.