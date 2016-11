Diese Aufnahmen wurden von der Agentur Amaq veröffentlicht, die der Extremistenmiliz Islamischer Staat nahestehen soll. Die Bilder sollen im östlichen Vorort von Mossul, in Kokjali aufgenommen worden sein. Die Botschaft ist klar. Die Bilder sollen Belegen, dass der IS weiterhin militärisch wehrhaft und erfolgreich ist. In der Tat melden aber irakische Einheiten der Armee, kurdische Peschmerga-Truppen und schiitische Milizen in den letzten Tagen immer mehr Erfolgsnachrichten, die Eroberung ist demnach in vollem Gange. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) versucht dagegen zu halten, mit Videoaufnahmen, aber auch mit Audiobotschaften wie dieser. Darin ruft IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi seine Anhänger dazu auf weiterzukämpfen, und zeigt sich mit Blick auf die Schlacht um Mossul siegessicher. Außerdem fordert er seine Gefolgsleute dazu auf Angriffe auf die Türkei und Anschläge in Saudi-Arabien zu verüben. Für die Echtheit der 31 Minuten dauernden Aufnahme gab es zunächst keine Bestätigung. Die Leidtragenden der Kämpfe sind oft die Zivilisten, Tausende fliehen aus der Stadt, wenn sie können: "Die Situation in Gogjali ist tragisch. Viele Familien sind eingeschlossen und unter Beschuss. Auch wir waren unter Beschuss für zwei Tage, wir haben uns im Keller versteckt. Die Kinder haben zwei Tage nichts gegessen. Kein Wasser, Essen, nichts. Als die Armee kam konnten wir fliehen." "Der IS hat viele getötet und sie entführen die, die ihnen wegen irgendwas verdächtig erscheinen. Selbst die, die nichts gemacht haben, werden mitgenommen, und wir haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert ist." Seit etwa zwei Wochen versuchen Tausende irakische Soldaten und kurdische Peschmerga-Kämpfer, die nordirakische Großstadt Mossul aus der Gewalt der IS-Miliz zu befreien. Die Türkei verlegte Panzer an die irakische Grenze.