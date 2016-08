Fahrrad fahren mit einem Bein. Denise Schindler macht das seit mehr als zehn Jahren. So gut, dass sie bei den Paralympischen Spielen 2012 eine Silbermedaille errang. Von Routine in Sachen Olympia ist bei ihr dennoch keine Spur. Dieses Jahr will sie mit einer besonderen Prothese aus dem 3-D-Drucker antreten. "Ich glaube, behaupten zu dürfen, dass es die erste ist, die da zum Tragen kommt. Wir haben ganz viele spacige, aerodynamische Prothesen im paralympischen Bereich. Wir sind ja Wettkampf auf Weltniveau. Da gibt es ja viele, aber die sind eigentlich alle handgefertigt. Es ist auch schon Stolz dabei, da die erste sein zu dürfen mit dieser Technologie." Für die Technologie scheint sich nur Schindler zu begeistern. Auf der Hannover Messe Ende April 2016 hat sich der US-Präsident Barack Obama das Projekt von ihr erklären lassen. "Es hat mich sehr beeindruckt, wie tief Mr. President in dem Thema drin war. Er hat viele Dinge und Plus- oder Propunkte erkannt." Vor 28 Jahren, bei einem Straßenbahnunfall wurde der linke Unterschenkel der Ausnahmesportlerin verletzt und musste amputiert werden. Damals war Schindler zwei Jahre alt. Seitdem hatte sie verschiedene Prothesen. Die aus dem 3-D-Drucker ist ihre Herzensangelegenheit. Der Ingeneur Mickey Wakefield hilft ihr bei dem Projekt. "Wir wollen diese Möglichkeit auch an Otto-Normalverbraucher bringen, vor allem an Kinder. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass wir würden gerne Entwicklungsländer mit kostengünstigen, aber sehr guten Prothesen ausstatten." Noch kostet eine Prothese, wie Schindler sie trägt, rund 2.500 Euro. Der technische Fortschritt verspricht allerdings immer weiter sinkende Preise.