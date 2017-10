Auf den Spuren von Gold und Platin

Die Europäische Südsternwarte, kurz ESO, hat am Montag in Garching verkündet, sie habe eine große Entdeckung gemacht, und zwar mit ihren Teleskopen in Chile. Teleskope der ESO in Chile haben demzufolge zum ersten Mal im sichtbaren Licht eine Quelle von Gravitationswellen vermessen können. Diese Beobachtungen deuten laut ESO darauf hin, dass die Verschmelzung zweier Neutronensterne die Gravitationswellen verursacht habe. Professor Stephen Smartt von der QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST in Nordirland sagte dazu: O-Ton: "Am 17. August dieses Jahres wurde eine neue Quelle von Gravitationswellen entdeckt. Man hatte Ähnliches schon zuvor entdeckt, bei verschmelzenden Schwarzen Löchern, aber das nun war etwas ganz Besonderers: Es dauerte etwa 60 Sekunden, während die Phänomene bei Schwarzen Löchern nur den Bruchteil einer Sekunde gedauert hatten. Aber ebenso wurde ein Stoß von Gammastrahlung gemessen, von zwei Satelliten, gerade mal zwei Sekunden später. Alle Astronomen wurden sehr aufgeregt, weil das darauf verwies, dass die Quelle das Verschmelzen zweier Neutronensterne sein dürfte, die für die Gestalt der Gravitationswellen wichtig ist und für den Ausbruch der Gammastrahlung. Und möglicherweise können wir genau bestimmen, woher im Universum das kam." Im Zuge der schwerwiegenden Folgen dieser Art von Verschmelzung werden laut ESO schwere Elemente wie Gold und Platin im Universum verteilt.