Trauer und Fassungslosigkeit herrschen bei Angehörigen und Freunden der Opfer des Anschlags in einem Istanbuler Nachtclub. Am Montag wurden Getötete in der türkischen Metropole beerdigt, Menschen legten rote Nelken am Tatort ab. Und Augenzeugen berichteten Journalisten von ihren Erlebnissen in der Silvesternacht. O-Ton: "Ich habe ihn nicht gesehen. Sobald er in den Club kam, begann er zu schießen und hörte nicht mehr auf. Er schoss mindestens 20 Minuten ohne Pause. Wir dachten, sie seien mehrere, weil es einfach nicht aufhörte. Und er warf auch Sprengstoff, es war wie Bombenexplosionen. Wir konnten uns verstecken und zum Glück ging er nicht raus auf die Terrasse, sondern blieb drinnen." O-Ton: "Plötzlich hörte ich Schüsse. Das hielt unvermindert an. Alle rannten weg und versteckten sich. Ich rannte mit meinem Cousin und suchte nach einem Versteck. Er ging an einen Ort, ich woanders hin. Wir verloren uns aus den Augen. Als wir in Deckung waren, tauschten wir Nachrichten aus. Die Schüsse hörten nicht auf. Bomben explodierten." Die türkische Polizei veröffentlichte inzwischen Aufnahmen eines möglichen Verdächtigen. Die türkische Regierung erklärte, die Ermittler stünden kurz davor, die Identität des flüchtigen Täters zu klären. Bei dem Anschlag waren in der Nacht zum Sonntag in einem Club mindestens 39 Menschen erschossen worden, darunter viele Ausländer. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes kamen zwei von ihnen aus Deutschland. Auch unter den Dutzenden Verletzten sind Deutsche. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.