Ausnahmezustand in Goslar

Die braune Brühe war überall am Mittwoch, in der Innenstadt von Goslar. Wegen Dauerregens und Überflutungen hatte der Landkreis Goslar Katastrophenalarm ausgerufen. Wegen der Wassermassen mussten einige Gebäude evakuiert werden. Am Mittag ließ der Regen nach, was auch für Goslar etwas Entspannung brachte. Viele Schaulustige kamen, um Fotos zu machen. Die Anwohner hatten dafür natürlich keine Zeit. Sie versuchten, die Schäden möglichst zu begrenzen: "Also, das ging heute morgen ruckartig los. Ich habe um sieben aus dem Fenster geguckt. Dachte ich noch, na gut einen Meter haben wir noch Platz in der Abzug. Dann habe ich mich umgezogen, angezogen. Und da kam hier schon der erste Bach runter. Und da habe ich das erste Auto weggefahren. Als ich wiederkam, konnte ich das zweite nicht mehr wegfahren. Also das ging so schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hätte ich mir nie vorstellen können." Auf einigen Straßen in Goslar stand das Wasser mehr als 20 Zentimeter hoch. Feuerwehr und Polizei waren im Dauereinsatz. Viele Menschen waren angesichts der Fluten fassungslos: "Ich finde, dass das eine ganz furchtbare Katastrophe ist für Goslar. Und für die ganzen Anwohner hier, wo die Keller vollgelaufen sind. Also, ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir das in diese Form schon einmal hatten." Tief "Alfred" hatte mehreren Orten im Kreis Goslar schwer zugesetzt. Auch in Bad Harzburg hieß es, "Land unter". Die Menschen in den betroffenen Gebieten hoffen jetzt auf besseres Wetter. Welche Schäden entstanden sind, kann man wohl erst in einigen Tagen abschätzen.