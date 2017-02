Ausschreitungen in Paris

Tränengas und brennende Autos am Mittwochabend in Paris. Bei einer Demonstration von mehreren Hundert Menschen gegen Polizeigewalt ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Einige Demonstranten zündeten Müllbehälter an und warfen Flaschen auf Polizisten. Diese setzten Tränengas ein. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Proteste standen im Zusammenhang mit den vermuteten Übergriffen von Polizisten bei der Festnahme eines 22-jährigen in der Nähe von Paris. Eine offizielle Untersuchung des Vorfalls läuft. Seit der Festnahme Anfang Februar hatte es immer wieder Proteste und Ausschreitungen in mehreren französischen Städten gegeben.