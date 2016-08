In Australien sind am Samstag hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Asylpolitik ihrer Regierung zu demonstrieren. Unter den Rufen "Bringt sie her!" riefen sie die Regierung dazu auf die menschenunwürdige Behandlung der Flüchtlinge zu beenden. Die australische Regierung fährt seit Jahren einen harten Kurs gegen Flüchtlinge. Schon auf hoher See fängt die Küstenwache die Schiffe ab, anschließend werden die Flüchtlinge auf benachbarten Pazifikinseln interniert. Ohne jede Chance jemals Australien zu erreichen. Die Regierung rühmt sich, die Flüchtlinge so von vorneherein von einer Überfahrt abzuschrecken. Doch die Politik hat einen Preis: Viele Menschen leben bereits seit Jahren ohne jede Perspektive in den Lagern. Die Rate an psychischen Krankheiten, Missbrauchsfällen und Selbstmorden ist enorm. Immer wieder haben Menschenrechtsgruppen und die Vereinten Nationen die Praxis kritisiert. Auch ein Iraner, der auf Papua Neuguinea interniert ist, kämpft gegen die Asylpolitik. Seine Karikaturen werden unter anderem in der britischen Tageszeitung Guardian abgedruckt. Für seinen Mut wurde der 25-Jährige jetzt vom Cartoonist Rights Network International ausgezeichnet.