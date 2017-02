Australierin Sara Connor und ihr britischer Freund vor Gericht

Es geht um den Vorwurf des Mordes am Strand von Bali: Die Australierin Sara Connor und ihr britischer Freund David Taylor sind am Dienstag beim Gericht hier in Indonesien eingetroffen. Sie sind angeklagt, auf Bali im August vorigen Jahres einen Polizisten ermordet zu haben. Die beiden Angeklagten sollten hier vor Gericht zu den Vorwürfen angehört werden. Die Leiche des Polizisten war in den frühen Morgenstunden des 17. August am beliebten Strand von Kuta gefunden worden, mit dem Gesicht im Sand. Er hatte laut Medienberichten Wunden am Kopf und am Hals. Taylor ist ein Musiker mit dem Künstlernamen "DJ Nutzo". Er hat zugegeben, eine Konfrontation mit dem Polizisten gehabt zu haben, weil er ihn verdächtigt habe, womöglich das Portemonnaie seiner Freundin gestohlen zu haben. Der Angeklagte bestreitet aber weiterhin, das Opfer getötet zu haben. Wenn sie schuldig gesprochen werden, könnten beide bis zu 15 Jahre ins Gefängnis müssen.