Australische Behörden sammeln 51.000 illegale Schusswaffen ein

Illegale Schusswaffen abgeben und dafür straffrei ausgehen. Das war das Angebot der australischen Behörden, das am Freitag auslief. Offenbar stieß es auf großes Interesse. Wie die Behörden mitteilten wurden etwa 51.000 Gewehre, Pistolen und Schrotflinten abgegeben, die nun vernichtet werden. Die Amnestie soll verhindern, dass es zu Anschlägen wie in Las Vegas kommt, bei denen ein Einzelner in kurzer Zeit in Dutzende Menschen ermordet. Premierminister Malcolm Turnbull. O-TON MALCOLM TURNBULL, AUSTRALISCHER MINISTERPRÄSIDENT: "Der Mörder hatte eine ganze Sammlung von halbautomatischen Waffen, eine Person wie er könnte die in Australien gar nicht bekommen. Wir haben also strenge Waffengesetze." Seit einem verheerenden Amoklauf mit 35 Toten im Jahr 1996 hat Australien seine zuvor lockeren Waffengesetze verschärft. Die Regierung startete ein Programm, mit dem der Staat Hunderttausende Schusswaffen zurück kaufte. Die Maßnahme war ein voller Erfolg. Es gab in Australien seitdem kein vergleichbares Ereignis, die Zahl der Toten durch Schusswaffen ist deutlich zurückgegangen.