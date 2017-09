Autofahrerin auf Crashkurs

Mit Ausparken hat das nichts mehr zu tun. Auf der Flucht vor der Polizei hat sich diese Autofahrerin in der chilenischen Hauptstadt Santiago buchstäblich in eine Sackgasse gebracht. Die 32-Jährige hatte versucht, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Auf ihrer Suche nach einem Schlupfloch scheint sie dem Motto zu folgen: was nicht passt, wird passend gemacht. Wenige Meter und drei beschädigte Autos später ist dann aber endgültig Schluss. Die Polizisten können die Fahrerin zu Fuß einsammeln. Örtliche Medien berichteten, die Frau sei nicht nüchtern gewesen. Zudem seien Verfahren gegen sie anhängig, wegen Diebstahls und Urkundenfälschung. Den Berichten zufolge sitzt sie nun in Haft.