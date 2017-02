Autokonzern General Motors verhandelt mit Konkurrent Peugeot über Verkauf von Opel

Wie geht es weiter mit Opel? Laut Branchenkennern sind die Gespräche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium: Der Autokonzern PSA Peugeot Citröen aus Frankreich verhandelt mit dem US-Konkurrenten General Motors über einen Kauf von dessen Tochter Opel, wie ein Sprecher des französischen Konzerns bestätigte. Autoexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach sagte am Dienstag, PSA müsse Synergien mit Opel erreichen: O-Ton: "Das ist sicherlich kurzfristig jetzt eine Überraschung. Langfristig war GM sehr unzufrieden mit den Sanierungsleistungen von Opel. Man schreibt seit 1999 Verluste mittlerweile in Milliardenhöhe und ich glaube der Anlass war, dass trotz eines sehr positiven Marktumfeldes in Europa mit hohem Marktwachstum es trotzdem Opel nicht geschafft hat, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Obwohl das das große Versprechen war." Vertreter der Beschäftigten bei Opel reagierten zunächst verärgert auf die Verhandlungen. Das wäre eine "beispiellose Verletzung sämtlicher deutscher wie europäischer Mitbestimmungsrechte", erklärten IG Metall und der Opel-Gesamtbetriebsrat am Dienstag. Von den Berichten über einen möglichen Verkauf sei man überrascht worden. Opel-Beschäftigte äußerten sich in Rüsselsheim mit unterschiedlichem Tenor: O-Ton: "Man muss immer damit rechnen, dass die Arbeitsplätze angegriffen werden. Das ist in Bochum passiert, da haben wir lange gekämpft. Es ist jetzt keine große Überraschung und General Motors hatte auch hier nie richtig Rücksicht genommen, hier sind ja auch 10.000 Arbeitsplätze weggebrochen." O-Ton: "Sind ja schon länger hier, in der Entwicklung. Viele Autoherseller arbeiten zusammen, auch in der Batterieentwicklung und ich denke mal, da wird schon eine Entscheidung getroffen werden, die uns alle, denke ich mal, zu einer befriedigenden Lösung führen wird." Analysten reagierten tendenziell skeptisch. An der Börse in Frankfurt am Main sagte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, die US-Großwetterlage mit Präsident Trump spiele hier sicher auch eine Rolle: O-Ton: "America ist wirklich first im Denken und im Handeln und dann kommt erst mal lange nichts, dann kommt Asien und dann kommt erst irgendwann mal Europa." In Berlin sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries von der SPD, die Bundesregierung habe bisher nichts von diesen Entwicklungen gewusst: O-Ton: "Und ich finde es auch völlig inakzeptabel, dass das Unternehmen Gespräche führt ohne, dass das mit dem Betriebsrat, mit der hessischen Landesregierung oder sonst irgendjemandem abgesprochen ist." In Wiesbaden sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier mit Blick auf den deutschen Hauptstandort von Opel in Rüsselsheim: O-Ton: "Für uns ist entscheidend, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass das Entwicklungszentrum bleibt, dass der Standort bleibt und dass Opel wettbewerbsfähig in einem globalen Markt bleibt. Das sind die Kernpunkte, um die wir uns zu kümmern haben. Es ist vergleichsweise egal, ob der Eigentümer wie bisher in den Vereinigten Staaten sitzt oder in Frankreich." Eine Vereinbarung kann Insidern zufolge binnen Tagen verkündet werden. General Motors zöge sich damit weitgehend aus Europa zurück, wo der US-Konzern seit Jahren nur rote Zahlen schreibt. Opel und Peugeot hatten bereits vor einigen Jahren eine Allianz angestrebt. Am Ende blieb davon bisher die gemeinsame Produktion von einigen Modellen.