Baby-Meeresschildkröten schlüpfen

Solche Bilder sieht man nicht allzu oft. Außer man reist in den Sommermonaten extra auf die Ionischen Inseln Zakynthos oder wie hier nach Kefalonia. Diese gelten im Mittelmeerraum als die größten und wichtigsten Nistplätze für diese Meeresschildkröten-Art mit den Namen „Caretta Caretta", auf Deutsch „Unechte Karettschildkröte". Traurige Tatsache, dass von diesen kleinen und niedlichen Tieren nur eins von etwa 1000 ein Alter von rund 30 Jahren und damit die Geschlechtsreife erreichen wird. Zu viele Gefahren lauern im Leben davor. Und die meisten davon hängen mit dem Menschen zusammen. Unter anderem Umweltverschmutzung, Schiffschrauben und irreführende Lichtquellen können den Tod der Caretta Caretta herbeiführen. Und das bevor die Mütter voll beladen mit befruchteten Eiern an den Ort zurückkehren, an dem sie geboren wurden. Kein Wunder also, dass es auf den Ionischen Inseln seit fast 35 Jahren eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen Archelon gibt, die vor allem mit freiwilligen Helfern aus der ganzen Welt die Fortpflanzung der Meeresschildkröten beobachtet und schützt. Eric kommt aus Irland und beschreibt, wie einige der Arbeiten ausschauen, die er zu erledigen hat: „Die die Tiere schlüpfen über mehrere Tage. Erst etwa 20-40 und dann immer wieder mal ein paar mehr oder weniger. Und wir checken den Strand jeden Morgen. So wissen wir ganz genau, wann alle Tiere geschlüpft sind." Dann werden noch mal 10 Tage abgewartet und anschließend das Nest ausgegraben und untersucht. So wissen die Mitarbeiter der Organisation, wieviele Tiere es geschafft haben und wieviele nicht und warum nicht. Sie zählen auch die Eier insgesamt. Und können so die Entwicklung statistisch erfassen. Hauptsitz der Organisation Archelon ist auf Zakynthos, wo die meisten Seeschildkröten ihre Eier ablegen. Im Durchschnitt sind es rund 1000 Nester pro Jahr. Und allein auf Zakynthos gibt es mehrere Niststrände. Darunter zum Beispiel Laganas, Daphni, Maratonísi and Kalamáki. Nach Angaben der Organisation überwachen die freiwilligen Helfer rund 75 Kilometer Küstengebiet. Anna Lamaj, Programm-Koordinatorin der Organisation Archelon auf Zakynthos mit weiteren Details zu ihren Aufgaben: „Wir checken die Nester an den Stränden jeden Morgen, sobald das erste Licht da ist, und sehen so, ob neue Nester da sind oder Spuren von Schildkröten. Und wir haben auch das „Tracking-Programm". Da gehen wir Nachts los und markieren die Mütter, wenn sie ihre Eier ablegen." Und leider ist es von einem besonderen Naturschauspiel zur Kommerzialisierung nur ein kleiner Schritt. So auch rund um die niedlichen Meeresschildkröten Caretta Caretta. Vom gleichnamigen Funpark bis hin zum Plüschtier bleibt bei den Fans vor Ort kein Wunsch offen. Doch solange es an den Stränden dann mit dem nötigen Respekt und der entsprechenden Sensibilität einhergeht, kann eine positive Koexistenz zwischen Mensch und Schildkröte durchaus möglich sein.