Baselitz und Richter unter dem Hammer: Werke deutscher Künstler erzielen Höchstpreise

Deutsche Künstler sind unter Kunstsammlern begehrt. Das zeigte die Sotheby's Auktion für zeitgenössische Kunst am Mittwoch. Allein das Gemälde von Georg Baselitz mit dem Titel "Mit roter Fahne" kam für rund achteinhalb Millionen Euro unter den Hammer. Das Ölgemälde von 1965 ist Teil der Serie "Helden", die als eine der wichtigsten Arbeiten des deutschen Nachkriegskünstlers und als Schlüsselwerk der deutschen Kunst der 1960er Jahre gilt. Das höchste Gebot des Abends gab es für das Ölgemälde "Eisberg" des wohl berühmtesten deutschen Nachkriegskünstlers, Gerhard Richter. Für rund 20 Millionen Euro wechselte das Bild den Besitzer. Vorlage für "Eisberg" ist eine Fotografie des Künstlers, die er 1972 während einer Expedition nach Grönland aufnahm. 1982 entstand dann das Ölgemälde. Sotheby's Experte George O'Dell: "Die Achtziger Jahre ist die Zeit, in der Richter beginnt, die abstrakte Malerei voll zu erforschen, Eisberg ist also noch ein gutes Beispiel seines späten foto-realistischen Stils. Und Georg Baselitz auf der anderen Seite: Sein Serie "Helden" gilt als einer seiner größten Arbeiten - sie fokussiert sich auf die deutsche Identität in den Nachkriegsjahren." Insgesamt machte Sotheby's ein gutes Geschäft: Mit einem Gesamtvolumen von rund 136 Millionen Euro war es laut Sotheby's eine der erfolgreichsten Auktionen.