Bayer-Chef Werner Baumann spricht im Mai über das Angebot, den US-Saatgutriesen Monsanto zu übernehmen. Inzwischen haben sich diese Pläne weiter verwirklicht - und reichlich Kritik auf sich gezogen. Im Zusammenhang mit der rund 66 Milliarden Dollar schweren Übernahme hat der Vorstandsvorsitzende des Leverkusener Pharma- und Chemiekonzerns nun auch von der Umweltschutzorganisation Nabu eine zweifelhafte Auszeichnung erhalten. Dazu Nabu-Präsident Olaf Tschimpke. O-Ton: "Monsanto ist eines der am schlechtesten beleumundeten Unternehmen weltweit in der Agrarwirtschaft und das Unternehmen, was am stärksten mit gentechnisch verändertem Pflanzengut arbeitet. Hier hängt sich Bayer wirklich einen Klotz um den Hals." Bayer habe den entgegengesetzten Weg zu Investitionen in naturverträgliche Landwirtschaft und Landnutzung eingeschlagen. O-Ton: "Es ist ja dann ein großer Monopolist, der teilweise 30 Prozent des Weltmarktes bei Pestiziden oder beim Saatgut dann beherrscht. Und damit gibt es eine immer größere Konzentration, und die Arten- und Sortenvielfalt leidet." Monsanto, dessen Forscher den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat entwickelt haben, steht seit Jahren wegen aggressiver Geschäftspraktiken und wegen seiner gentechnisch veränderten Produkte in der Kritik. Bayer bezeichnete den seit 1993 verliehenen Dinosaurier am Mittwoch als Showpreis und warf dem Naturschutzbund eine Wiederholung bereits widerlegter Vorurteile über den Konzern vor.