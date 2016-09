Bayer Leverkusen startet am Mittwoch in die Gruppenphase der Champions League. In der Gruppe E geht es zum Auftakt gegen den russischen Vertreter ZSKA Moskau. Bayer-Trainer Roger Schmidt. "Die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass ZSKA Moskau ein sehr schwer zu bespielender Gegner ist, weil sie ultradiszipliniert sind, sehr lange schon zusammenspielen auch im Abwehrverbund. Das alles führt dann halt dazu, dass man selber eine Topleistung abrufen muss. Ich denke, dass das Hamburg-Spiel für uns eine super Vorbereitung war auf das, was morgen auf uns wartet." Besonders gut war bei dem Hamburg-Spiel die Leistung des finnischen Nationalspielers Joel Pohjanpalo. Schmidt betonte die Qualitäten des jungen Stürmers besonders im Sechzehner. Nicht ausgeschlossen, dass er beim Spiel gegen Moskau von Anfang an dabei sein wird. Kapitän Lars Bender sagte, Ziel sei erstmal, bestmöglich drei Punkte zu sammeln: "Ich glaube, gerade in der Champions-League-Saison weiß vorher keiner, wo er so richtig steht. Aber unser Vorteil ist, dass wir zu Hause starten. Ja, wir wollen bestmöglich mit den drei Punkten starten. Das gibt einem einfach für die restlichen Spiele eine gewisse Sicherheit." Anstoß ist am Mittwoch um 20:45 Uhr, in Leverkusen.