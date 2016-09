Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern Bayer legt für den US-Saatgutriesen Monsanto 66 Milliarden Dollar - umgerechnet rund 58,7 Milliarden Euro auf den Tisch. Das ist der größte Zukauf in der mehr als 150-jährigen Firmengeschichte von Bayer. Gemeinsam mit Monsanto steigt Bayer zum weltweit führenden Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut auf. Die Leverkusener hatte ihre Offerte für Monsanto erneut leicht erhöht und konnten sich damit schließlich die Gunst der Amerikaner sichern. Wenn die Kartellbehörden die nötigen Freigaben für die Übernahme nicht erteilen, soll Monsanto zudem zwei Milliarden Dollar bekommen. Bayer hatte in den seit Monaten andauernden Verhandlungen sein Angebot mehrmals scheibchenweise erhöht. Bayer-Chef Werner Baumann ging gemeinsam mit Monsanto-Boss Hugh Grant in New York vor die Kameras. Und sprach von einem historischen Tag: "Wir wollen dabei helfen, eines der größten Probleme der Gesellschaft zu lösen. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass eine rasant wachsende Weltbevölkerung ernährt werden kann. Und zwar auf eine umweltfreundliche und nachhaltige Art und Weise. Was wir machen, ist gut für die Konsumenten. Wir helfen dabei, gute, gesunde und bezahlbare Nahrung zu produzieren. Es ist auch gut für unsere Landwirte. Sie haben mehr Möglichkeiten um ihren Ertrag nachhaltig zu steigern." Nach Einschätzung von Markexperten ist der Kauf der Amerikaner für Bayer strategisch sinnvoll. Bei vielen Bayer-Anteilseignern waren Baumanns Übernahmepläne bislang gleichwohl auf wenig Gegenliebe gestoßen. Sie hatten den Zukauf als zu teuer kritisiert und haben Bedenken, dass durch die Übernahme von Monsanto dass Pharmageschäft zu kurz kommen könnte. Der US-Saatgutriese hat zudem ein denkbar schlechtes Image und steht wegen seiner aggressiven Geschäftspraktiken und seiner gentechnisch veränderten Produkte seit Jahren in der Kritik. Die Amerikaner sind auch der Entwickler des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein.