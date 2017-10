Bayern-Fans freuen sich auf Heynckes

BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN**~ Noch hat Willy Sagnol das Kommando beim Training der Profi-Fußballer von Bayern München. Doch wenn die Bild-Zeitung richtig liegt, wird Jupp Heynckes in Kürze die Rolle als Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister übernehmen. Schon beim nächsten Heimspiel gegen Freiburg am 14. Oktober soll Heynckes nach Bild-Informationen auf der Münchener Bank sitzen. Heynckes soll das Angebot bestätigt haben. Man habe ihn gebeten, das Amt bis zum Sommer 2018 zu übernehmen, zitiert ihn die Bild. Eine offizielle Bestätigung vom Verein gibt es dafür nicht. Die Bayern-Fans, die am Donnerstag beim Training zuguckten, können sich einen Trainer Jupp Heynckes aber gut vorstellen. "Als Übergang ist er eigentlich der Beste. Er kennt den Verein. Er kennt zum Teil die Spieler. Also, ich finde es als gut und im Sommer haben sie dann Zeit sich einen normalen oder einen anständigen Trainer zu suchen, der also wirklich zu den Bayern passt." "Ich finde es gut, klar. Für momentan die beste Lösung. Ich denke, dass sie den Wunschtrainer nicht bekommen hätten jetzt mitten in der Saison und Jupp Heynckes Legendenstatus in München. Passt auf jeden Fall." "Weil das ist einfach Stallgeruch, Erfahrung, über Talent - Trainertalent brauchen wir da gar nicht sprechen - weil es genau das mit sich bringt, was in diesem Verein gerade notwendig ist. Da muss wieder Ruhe reinkommen. Da müssen die Stars wieder gesammelt, kompakt eine Einheit bilden und gesammelt für ein Ziel kämpfen wollen. Und die müssen auch wieder hungrig gemacht werden." Ob Heynckes aber wirklich kommt, scheint noch nicht klar zu sein. Der Rheinischen Post sagte der 72-jährige, es sei noch nichts klar oder in trockenen Tüchern. Sollte er zusagen, wäre es seine vierte Amtszeit bei den Bayern. Nach 1987 bis 1991, von April bis Juni 2009 und von Juli 2011 bis Mai 2013. Nach dem Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League hatte Heynckes seine Trainierkarriere 2013 eigentlich beendet.