Bayern-Fans vor Pokalspiel gegen Leipzig optimistisch

Am kommenden Mittwoch steht er an, der Kracher Bayern München gegen Leipzig. In der sächsischen Metropole spielen FC und RB in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Am Sonntag zeigten sich die Bayern beim Training in München. Die Fans gaben sich am Spielfeldrand optimistisch. "Ja, ich hoffe mal natürlich, dass die Bayern weiterkommen, und dass sie eine gute Leistung gegen einen wesentlich stärkeren Gegner als den letzten bringen - wäre so die Hoffnung, auf den Heynckes-Effekt, immer noch", so David O'Driscoll. Marco Mertens ist sich nicht sicher: "Weil Leipzig sehr gut drauf ist. Wer in Dortmund gewinnt, der ist sicherlich zu hause auch schwierig zu bespielen, denke ich." "Schwierig, aber machbar. Wir gewinnen", so Matthias Wangemann. Am Samstag hatten die Bayern unter Trainer Jupp Heynckes in Hamburg gegen den HSV zwar mit einem 1:0 gewonnen, doch als Ruhmesblatt galt der Sieg nicht. Gegen Leipzig haben die Jungs aus München nun erneut die Chance zu glänzen. Anpfiff ist am Mittwoch um 20:45.