5:0 gegen Rostow - mit dem Sieg im Champions-League-Spiel am Dienstag war Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mehr als zufrieden, auch wenn man es ihm nicht gleich ansah. "Ja, ich bin glücklich. Ich denke, wir sind gut in die Champions-League gestartet. Das Spiel war anfangs etwas schwierig, aber als wir dann trafen, hatten wir einfach mehr Torchancen. Rostow war viel offener in der Verteidigung und wir hatten noch mehr Chancen, Tore zu schießen." Nachwuchstalent Joshua Kimmich nutzte diese Chancen gleich zweimal. "Joshua hat sehr gut gespielt. Er ist in einer sehr guten körperlichen Verfassung und er hat kein Problem damit, im Mittelfeld zu spielen. Er kann auf jeder Position spielen. Er ist gerade sehr fokussiert und macht sich sehr gut. Ich freue mich für ihn und das Team natürlich." Der Champions-League-Debütant Rostow hatte den Bayern nur in den ersten 20 Minuten genug entgegensetzen können. "Das war ein schwieriges Match für uns", sagte Trainer Iwan Daniliants. "In Russland haben wir keine Teams wie Bayern, sie sind eine schwierige Mannschaft. Sie spielen und bewegen sich sehr schnell und sind physisch sehr stark. Es hat uns eine Menge Energie gekostet, gegen sie zu spielen." Nicht nur die Russen mussten eine Enttäuschung hinnehmen. Auch der Fußballabend in Manchester wurde ein Schlag ins Wasser - wenn auch nur wettertechnisch gesehen. Ein heftiger Regenguss über der britischen Stadt sorgte am Dienstag dafür, dass das Spiel Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach verschoben werden musste. Die Fans müssen sich nun bis Mittwochabend gedulden.