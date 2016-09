Die Beatles waren ein weltweites Phänomen, die vielleicht erste Boygroup der Welt. Jetzt widmet sich eine Doku von Oscar Gewinner Ron Howard dem Phänomen Beatles und beleuchtet die Bandgeschichte in den 1960er Jahren, als die vier Jungs aus Liverpool um die Welt tourten. "The Beatles: Eight days a week - The Touring Years" feierte in London Premiere, mit dabei die beiden letzten lebenden Mitglieder der Beatles, Paul McCartney und Schlagzeuger Ringo Starr, sowie die Witwen der bereits verstorbenen Musiker George Harrison und John Lennon, Olivia Harrison und Yoko Ono. "Wir waren nicht wie Brüder, wir waren Brüder, die sich um den anderen gekümmert haben, und das war toll. Und ich kann es nicht oft genug sagen: ich bin Einzelkind, und am Ende hatte ich drei Brüder. Schon als Kind hatte ich den Traum von einem großen Bruder, das hatte ich nie." Die Doku schöpft aus einem großen Pool aus Archivmaterial aus Fotos, Video und Audio, darunter Aufnahmen von den frühen Auftritten im Cavern Club in Liverpool bis hin zum Abschlusskonzert 1966 der US-Tour in San Francisco. Die Doku zeigt verschiedene Aspekte der Beatlemania von kreischenden Fans bis hin zur Studio-Arbeit der legendären band. Der Film läuft bereits in den deutschen Kinos.