Beatles-Erinnerungsstücke unterm Hammer

Die Beatles lassen immer wieder von sich hören - am Wochenende hat in Paris eine große Versteigerung von Erinnerungsstücken stattgefunden. Unter den Hammer gingen bei dieser Auktion unter anderem originale Platten, Fotografien und Bücher. Einer der Fans hier ist Gerard Gadi, zugleich ein guter Bekannter des Verkäufers bei dieser Versteigerung: O-Ton: "Für mich sind sie die Künstler des vergangenen Jahrhunderts - und nichts weniger. Ein kleines Wunder brachte vier Jungen zusammen. Und die schafften außergewöhnlich Musik, die bis heute zeitlos aktuell ist. Ich suche heute vielleicht ein kleines Stück mit einer Unterschrift eines der Beatles - McCartney, Harrison, Lennon, von wem auch immer - das wäre hübsch!" Es ging hier um eine der größten Beatles-Sammlungen in Frankreich. Mehr als 300 Stücke standen zum Verkauf. Der Eigentümer der Kollektion Jacques Volcouve, hier links im Bild, hatte vor genau 50 Jahren mit dem Sammeln begonnen. Nun ist er 60 Jahre alt und will mit dem Erlös aus dieser Auktion nach eigener Aussage zumindest einen Teil seines Ruhestandes finanzieren. Das teuerste Einzelstück am Wochenende war übrigens eine besondere Abbey-Road-Fotographie, die rund 13.000 Euro einbrachte.