Wegen des Brexits denken viele Firmen darüber nach ihre Geschäfte aus Großbritannien abzuziehen. Um möglichst viele von ihnen in die Deutsche Hauptstadt zu locken hat die Berliner Wirtschaftssenatorin nun ein eigenes Büro in London eröffnet. Das Ziel: London den Rang als europäische Hauptstadt der Internetwirtschaft abzujagen. O-TON CORNELIA YZER, SENATORIN FÜR WIRTSCHAFT, TECHNOLOGIE UND FORSCHUNG (CDU): "Wir gehen sehr offensiv auf die in London ansässigen Unternehmen zu. Denn so sehr ich den Brexit bedauere, ist es auch eine Opportunität für Berlin, noch mehr internationale Investitionen anzuziehen und da ist ein pragmatischer Umgang sicher gefordert." Und Berlin braucht sich tatsächlich nicht zu verstecken, was die Start-Up-Szene angeht. Schon heute tummeln sich hier Programmierer, Designer und Investoren. Auch die Lebenshaltungskosten sind verglichen mit San Francisco oder London sehr niedrig. Im Co-Working-Space Factory Berlin registriert man sehr genau, in welche Richtung das Pendel schwingt. O-TON LUKAS KAMPFMANN, MARKETINGCHEF FACTORY BERLIN: "Es gab ja viele Jahre lang so eine insgeheime Rivalität zwischen London und Berlin, die Frage, wer kriegt die Krone nach Digitalstandort Nummer eins hier in Europa und hier in Berlin haben wir so ein bisschen den Eindruck, dass sich damit London selbst aus dem Rennen genommen hat." Inzwischen gebe es immer mehr Anfragen von Firmen, die ihren Sitz von London nach Berlin verlegen wollen. Eine der Umzugswilligen ist die Swissbank. Sie nutzt den Umzugsservice der Berlinvertretung in London. O-TON HANS DAHN, CHEF VON OF SWISSBANK: "Ich kann nicht absehen, was in der Zukunft passiert. Es ist diese Ungewissheit, die uns zum Gehen zwingt. Außerdem haben wir gelernt, dass die Kultur in Berlin zu unserer Firma passen würde." Eine Hürde gibt es dann aber doch noch zu meistern: Die deutsche Bürokratie. Eine Firma anzumelden dauert in London nur wenige Tage. In Berlin können hingegen schon mal Monate ins Land gehen.