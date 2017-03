Berlin zeigt Solidarität mit den Niederlanden

Tausende Menschen haben am Sonntag auf dem Berliner Gendarmenmarkt für ein Vereintes Europa demonstriert. Unter dem Motto "Pulse of Europe" - der „Puls von Europa" gingen nach Angaben der Veranstalter mehr als 5000 Menschen auf die Straße. Unter den Demonstranten war auch Klaus Lederer, der Berliner Senator für Kultur und Europa. "Erdogan muss selbst erklären, warum er Wahlkampf macht, seine Minister Wahlkampf machen, unter dem Bruch türkischer Gesetze, die das verbieten, einerseits. Und andererseits, wie er auf die Idee kommt, sich hier einer Freiheit zu bemächtigen, die es im eigenen Land nicht gibt." Am Wochenende war der diplomatische Schlagabtausch zwischen der Türkei und den Niederlanden eskaliert. Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte den Niederlanden mit Konsequenzen. Viele befürchten nun ein Wiedererstarken der niederländischen Rechtspopulisten, angeführt von Geert Wilders. Am 15. März 2017 wird in den Niederlanden gewählt. "Ich würde sehr hoffen, dass Geert Wilders nicht gewinnt, sondern dass die Holländer in Europa dabei bleiben wollen. Genau das gleiche wünsche ich mir für Frankreich." "Dass es auch wichtig ist, auf die Strasse zu gehen und zu sagen 'Wir sind für Europa', dass nicht immer nur die auf die Strasse gehen, die dagegen sind und Europa verlassen wollen." Die Wahl in den Niederlanden ist die erste von drei Abstimmungen in einem EU-Gründungsmitglied in diesem Jahr. Auch in Frankreich und in Deutschland werden neue Parlamente gewählt. Die rechtspopulistischen Parteien wie der Front National und die AfD setzen auf einen Anti-EU-Kurs und die Abgrenzung gegen Ausländer.