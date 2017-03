Berlins Flughafen-Koordinator Lütke Daldrup wird neuer BER-Chef

Berlins Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup wird neuer Chef des Krisenprojekts BER. Der Regierende Berliner Bürgermeister und Aufsichtsratschef Michael Müller gab am Montag nach einer Sondersitzung des Gremiums bekannt, dass der Berliner Staatssekretär die Nachfolge von Karsten Mühlenfeld antritt. Mühlenfeld war wegen der Entlassung von Technikchef Jörg Marks und der erneuten Verschiebung des Starttermins auf 2018 in die Kritik geraten. ("Sie wissen, dass es dann ja eine sehr kritische Diskussion auch dazu gegeben hat, ob es überhaupt sachgerecht ist, sich von Herrn Marks zu trennen. Und auch über die Form wurde natürlich intensiv diskutiert mit dem Aufsichtsrat. Und letztendlich sind wir eben zu dem Ergebnis gekommen, dass auf dieser Basis keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Mühlenfeld mehr möglich ist.") Müller kündigte zudem an, er werde seinen Posten als Vorsitzender des Aufsichtsrates aufgeben. Das Krisenprojekt Hauptstadtflughafen hat schon eine Reihe von Verschiebungen des Eröffnungstermins hinter sich. Gesellschafter und Eigentümer des Projekts sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund. Schon durch die bisherigen Verzögerungen wird der Bau mit mindestens 5,4 Milliarden Euro mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant.