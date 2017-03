Betriebsrat fordert Zukunftsplan für Opel

Der Opel-Betriebsrat macht seine Zustimmung zum Verkauf der GM-Tochter an Peugeot von einem Zukunftsplan abhängig. Die Arbeitnehmervertretung und die IG Metall forderten die Vertragsparteien am Montag zu Verhandlungen auf, um die Eigenständigkeit der Marken Opel und Vauxhall zu sichern und das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Wolfgang Schäfer-Klug, Gesamtbetriebsratschef, Opel: "Wir haben einmal erreicht, dass alle Opel-Gesellschaften unter eine Opel-Gesellschaft kommen, dass wir also im Bild gesprochen alle in ein Schiff kommen, wenn wir an PSA verkauft werden. Zweiter Punkt, der uns wichtig ist, dass wir die Unternehmensmitbestimmung so erhalten in der Qualität, wie wir sie heute bei Opel haben. Und das dritte ist, dass unsere Tarifverträge und Zusagen entsprechend in den Vereinbarungen zwischen PSA und GM abgesichert worden sind, weil das für uns die Beschäftigungen für die ganzen nächsten Jahre weit über 2020 hinaus absichern wird." Die Opel-Mitarbeiter haben den Verkauf ihres Unternehmens an den französischen Konzern PSA verhalten optimistisch aufgenommen. Trotz der Zusage, dass geltende Tarifverträge übernommen werden, befürchten trotzdem einen Stellenabbau: "Also, Fusionen haben noch nie mehr Arbeitsplätze bedeutet. Es werden Arbeitsplätze, meines Erachtens, auch über die Fusion abgebaut. Man muss jetzt nur sehen, wie sie abgebaut werden, wenn sie abgebaut werden, vom Zeitrahmen her et cetera und wie man damit umgeht." "Das sind keine in Zukunft gleichberechtigten Partner, die vielleicht vertrauensvoll zusammenarbeiten, sondern es ist eine Übernahme, das heißt, Opel wird gekauft." "Ich persönliche sehe die Chancen größer als die Risiken, ehrlich gesagt. Ich habe früher vertrauensvoll mit den Kollegen von GM zusammen gearbeitet und jetzt arbeiten wir mit PSA zusammen." Der französische Autobauer PSA Peugeot Citroen hatte sich mit General Motors auf den Kauf von Opel geeinigt. Das gesamte Transaktionsvolumen liegt ungefähr damit bei rund 2,2 Milliarden Euro.