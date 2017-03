Bewaffnete haben am Mittwoch ein Militärkrankenhaus in Kabul angegriffen und sich dort verschanzt. Mindestens einer der Angreifer sei als Arzt verkleidet gewesen, teilten die Sicherheitskräfte mit. Demnach war eine Gruppe von drei bis füfn Personen mit automatischen Waffen und Handgranaten auf das Krankenhausgelände in der Nähe der US-Botschaft vorgedrungen. Spezialeinheiten rückten gegen die Angreifer vor. Wer für den Angriff verantwortlich ist, war zunächst unklar. Ein offizielles Bekenntnis lag zunächst nicht vor.