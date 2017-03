Bilder der Woche

Mann verletzt mehrere Menschen mit Axt in Düsseldorf, Festnahme nach Mord an einem neunjährigen Jungen in Herne, Türkischer Außenminister wirbt in Deutschland für Verfassungsreform, Tote bei Protesten gegen Amtsenthebung von südkoreanischer Präsidentin, Irakische Armee kämpft um Mossul, Griechische Landwirte fordern Reformen bei Steuern und Rente, Barcelona-Fans rasten nach historischem Sieg in Champions League aus, Frauen machen am Frauentag auf ihre Rechte aufmerksam, Künstlerin aus Kairo nutzt optische Täuschung als Ausdrucksform, Vogelbeobachter filmt Schwarm von Staren in England.