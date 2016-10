O-TON PERMANENT SECRETARY OF THE SWEDISH ACADEMY, SARA DANIUS Es war eine Überraschung: Der amerikanische Sänger Bob Dylan erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Er habe "neue poetische Ausdrucksformen innerhalb der großen amerikanischen Song-Tradition geschaffen", begründete die Schwedische Akademie am Donnerstag ihre Entscheidung. Es ist das erste Mal, dass ein Songwriter den Preis erhält. Dylan sei eine Ikone, erklärte die Akademie. Sein Einfluss auf die zeitgenössische Musik sei groß. Der 75-Jährige, der als Robert Allen Zimmerman in Minnesota geboren wurde, begann seine Karriere in den 50er Jahren. Seine Texte gelten für die Folk- und Rockmusik als wegweisend. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören "The Times They Are A-Changin'", "Like A Rolling Stone" oder "Blowin' In The Wind". Die Auszeichnung ist mit acht Millionen Kronen (rund 827.000 Euro) dotiert. Sie wird seit 1901 vergeben.