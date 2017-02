Böhmermanns Erdogan-Gedicht bleibt in Teilen verboten

Nicht nur bei Satirefans ist der Name Jan Böhmermann spätestens seit dem vergangenen Jahr bekannt. Dessen Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schlug hohe Wellen. Und es bleibt weiter in großen Teilen verboten, das entschied das Landgericht Hamburg. Dessen Pressekammer untersagte dem Fernsehjournalisten am Freitag, bestimmte Passagen seiner als "Schmähkritik" bezeichneten Satire zu wiederholen. Bei anderen Textpassagen befanden die Richter, dass Erdogan sie aufgrund seiner Politik und seiner Stellung als Staatspräsident hinnehmen müsse. Bei der Urteilsverkündung waren weder Böhmermanns noch Erdogans Anwälte anwesend. Böhmermanns Rechtsvertreter Christian Schertz hatte bereits zu Beginn des Zivilprozesses Anfang November angekündigt, er wolle notfalls durch alle Instanzen gehen. O-Ton: "Das Gericht macht einen schweren handwerklichen Fehler. Es geht davon aus, dass das Ganze Kunst ist, macht sich aber dann daran, einzelne Sätze darin zu verbieten. Das verbietet Artikel fünf, Grundgesetz, und die Kunstfreiheit. Man kann doch nicht bei einem Gemälde einzelne Teile herausschneiden, die einen stören. Insofern bin ich auch sehr guten Mutes, dass wir in nächster Instanz, spätestens beim Bundesgerichtshof, gewinnen werden." Erdogan sieht sich durch das Gedicht in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und bezeichnet es als rassistisch. Mit dem Urteil hielt die Zivilkammer an ihrer Entscheidung vom Mai 2016 fest, in der sie per Eilentscheid die Wiederholung großer Teile des Böhmermann-Textes untersagt hatte. Für den könne sich der Satiriker zwar auf die Meinungs- und Kunstfreiheit berufen, die einen großen Freiraum genieße, erklärte das Gericht nun. Beleidigungen und Beschimpfungen müsse der Betroffene jedoch nicht bereits deswegen hinnehmen, nur weil sie ersichtlich nicht ernst gemeint seien.