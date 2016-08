61 gegen 20 Stimmen für die Amtsenthebung von Präsidentin Dilma Rousseff. Rund neun Monate nach Beginn des Verfahrens befand am Mittwoch eine Senatsmehrheit die 68-Jährige für schuldig, gegen Haushaltsregeln verstoßen zu haben. Rousseff bestreitet Vorwürfe. Sie gab sich kämpferisch und kündigte juristischen Widerstand gegen ihre Absetzung an. "Das ist nicht das Ende. Ich bin sicher, die Unterbrechung durch den Staatsstreich ist nicht endgültig. Wir kommen wieder. Um unsere Wünsche zu erfüllen. Wir kommen wieder auf den Weg zu einem Brasilien, wo das Volk der Souverän ist." Die linke Politikerin ist seit Mai suspendiert. Seitdem regierte ihr konservativer Vize Michel Temer. Der 75-Jährige wurde noch am Mittwoch als Präsident vereidigt, um die verbleibende Amtszeit bis 2018 zu übernehmen. Das Verfahren gegen Rousseff hat die Brasilianer tief gespalten und die Politik gelähmt.